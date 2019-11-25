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İş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:08 | Son Güncelleme

İş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 6 iş yerinden 7 cep telefonu ve 140 liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkların aynı kişi tarafından yapıldığını belirledi.

Polis, kimliğini belirlediği şüpheli Yunus S'yi (47) Zeytinburnu'nda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yerinden cep telefonunu çalma anları yer alıyor.

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hırsızlık Iş Yeri Zeytinburnu Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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