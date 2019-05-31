HABER

İŞ YERLERİNE GİREN KASA HIRSIZLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

  İstanbul'da sabaha karşı girdikleri işyerlerinde kasalardan para ve çek defterleri çalan  2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da sabaha karşı girdikleri işyerlerinde kasalardan para ve çek defterleri çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Zeytinburnu, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin sabaha karşı işyerlerine geldikleri, pencere camlarını kırarak içeri girdikten sonra kasaları yanlarında getirdikleri tornavida, murç, çekiç gibi aletleri kullanarak açtıkları tespit edildi. Şüphelilerin kasaların içinde buldukları para, çek defterlerini alarak kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler sırasında güvenlik kameralarına da yakalandıkları ortaya çıktı.
Hırsızlık Büro Amirliği kamera görüntülerinden önce kullandıkları otomobilin plakası ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 25 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen operasyonda şüpheliler Ersin Ö.(31) ile Hamdullah B.(27) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Ersin Ö.'nün daha önceden 22 adet işyerinden ve evden hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 6 adet yaralama, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik kullanmak suçlarından polise geliş kaydının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Hamdullah B.'nin ise 6 kez hırsızlık, 3 adet yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından daha önceden yakalandığı öğrenildi.
Yapılan soruşturma sonucu 4 işyerini soydukları tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü dökümü:
--------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Genel ve detaylar

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
THY’den Dünya Kabin Memurları Günü’nde özel paylaşımTHY’den Dünya Kabin Memurları Günü’nde özel paylaşım
Filipinler Kanada’nın çöplerini geri gönderdiFilipinler Kanada’nın çöplerini geri gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

Son dakika: İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Köfteciye fuhuş operasyonu! Garson kılığındaki kadınları pazarlamışlar

Kocaeli’de köfteciye dev fuhuş operasyonu

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.