İsa Bey İshakovic Ödülü, İvo Josipovic'in

SARAYBOSNA (AA) – Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'nın kurucusu İsa Bey İshakovic adına 2007 yılından bu yana verilen ödül, bu yıl Hırvatistan’ın eski cumhurbaşkanı İvo Josipovic’in oldu.

Uluslararası İsa Bey İshakovic Ödül Takdim Komitesi tarafından başkentteki Ulusal Tiyatro'da düzenlenen ödül törenine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in yanı sıra çok sayıda devlet temsilcisi ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Josipovic, bugüne dek yerel ve uluslararası düzeyde birçok ödül aldığını anımsatarak, "Bu ödülün yeri çok ayrı." dedi.

Halihazırda siyasi hiçbir görevi olmadığını vurgulayan Josipovic, ödülün kendisine Hırvatistan'ın cumhurbaşkanlığını yaptığı sırada Bosna Hersek'e karşı gösterdiği dost ve barışçıl tavır nedeniyle verildiğini ifade etti.

Saraybosna'nın kurucusu İshakovic'in çok önemli bir şahsiyet olduğunu kaydeden Josipovic, "Saraybosna, kuruluşundan bu yana çok kültürlü ve açık bir toplumun sembolü olmuştur, her daim kötülüklere galip gelmiş, gelmeye devam edecektir." diye konuştu.