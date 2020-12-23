'İsa’nın çivisi' manastırının gizli odasında ortaya çıktı

Arkeologlar, Çek Cumhuriyeti’ndeki Milevsko manastırında çalışırken şaşırtıcı bir keşif yaptıklarını iddia ediyor.

15 cm uzunluğundaki çivinin İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığı düşünülüyor.

Çivinin çıkarıldığı kutunun som altın kapağında “İsa kraldır” sözünün kısaltması olan IR harfleri bulunuyor.

Arkeologlar gizli hazineyi manastırın altındaki odadan çıkardılar.

15 cm uzunluğundaki çivi parçası, manastırın tonozunda bir kutunun içinde bulundu. Kutunun üzerinde “İsa Kraldır” anlamına gelen sözcüklerin kısaltması olan IR harfleri yer alıyor.

Uzmanlar, 15. yüzyılın başlarındaki Hussite savaşları sırasında yapılan baskınlardan kurtarılmak için gizlendiğini düşünüyor.

Radio Prag’ın belirttiğine göre araştırmacılar çivinin gerçekten Hz. İsa’nın çarmıha gerilirken kullanılan bir parça olup olmadığını henüz doğrulayamasalar da, geçmişte ortaya çıkarılan Hristiyanlık inancına göre kutsal emanet kabul edilen materyallerin keşfi kadar büyük bir keşif olduğunu düşünüyor.

Arkeologlar daha önce çarmıha gerilmede kullanıldığı iddia edilen düzinelerce çivi ortaya çıkardı, bu da araştırmacıların keşifle ilgili şüpheci olmasına yol açtı.