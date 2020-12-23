'İsa’nın çivisi' manastırının gizli odasında ortaya çıktı

Arkeologlar, Çek Cumhuriyeti’ndeki Milevsko manastırında çalışırken şaşırtıcı bir keşif yaptıklarını iddia ediyor.
15 cm uzunluğundaki çivinin İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığı düşünülüyor.
Çivinin çıkarıldığı kutunun som altın kapağında “İsa kraldır” sözünün kısaltması olan IR harfleri bulunuyor.
Arkeologlar gizli hazineyi manastırın altındaki odadan çıkardılar.
15 cm uzunluğundaki çivi parçası, manastırın tonozunda bir kutunun içinde bulundu. Kutunun üzerinde “İsa Kraldır” anlamına gelen sözcüklerin kısaltması olan IR harfleri yer alıyor.
Uzmanlar, 15. yüzyılın başlarındaki Hussite savaşları sırasında yapılan baskınlardan kurtarılmak için gizlendiğini düşünüyor.
Radio Prag’ın belirttiğine göre araştırmacılar çivinin gerçekten Hz. İsa’nın çarmıha gerilirken kullanılan bir parça olup olmadığını henüz doğrulayamasalar da, geçmişte ortaya çıkarılan Hristiyanlık inancına göre kutsal emanet kabul edilen materyallerin keşfi kadar büyük bir keşif olduğunu düşünüyor.
Arkeologlar daha önce çarmıha gerilmede kullanıldığı iddia edilen düzinelerce çivi ortaya çıkardı, bu da araştırmacıların keşifle ilgili şüpheci olmasına yol açtı.
Keşif ekibinde yer alan Jiří Šindelář, CTK haber ajansına yaptığı açıklamada “Hussite’ler arşivleri yok ettiği için, burada böyle bir şeyin bulunduğuna dair herhangi bir belge yoktu” dedi ve bulunan materyallerin uzmanlar tarafından gelecek yıl doğrulanacağını belirtti.
Psikopos Vlastimil Krocil ve Prag Başpsikoposu Kardinal Dominik Duka ortaya çıkan çiviyi inceledi.
Uzmanlar, bulguların gelecek yıl doğrulanacağını belirtti.
Çivilerin, Kudüs’te İsa’yı ölüme gönderdiğine inanılan Yahudi baş rahip Kayafa’ya ait olan, birinci yüzyıldan kalma bir mezarda bulunduğu iddia edildi. 1990’da kazılan mezardaki çiviler kaybolmuştu.
Yıllar sonra film yapımcısı Simcha Jacobvici, bulduğu çivilerin İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığını iddia etti ve 2011 yılında Nails Of The Cross adlı bir belgesel çekti.
Uzmanlar ise Jacobovici’nin bulduğu çivilerin Kayafa’nın mezarından çıkarıldığı iddiasını reddetti. Ancak çivilerin, söz konusu çivilerle aynı olduğu ve muhtemelen birinin çarmıha gerilmesinde kullanıldığı sonucuna varıldı.
Arkeologlar geçmişte de çarmıha gerilirken kullanıldığı iddia edilen düzinelerce çivi buldu.