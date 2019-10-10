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Isaac Rousseau Beyoğlu'nda anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Jean Jacques Rousseau'nun babası Isaac Rousseau için Galata Kulesi Meydanı'nda tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Jean Jacques Rousseau'nun babası Isaac Rousseau, Beyoğlu'nda anıldı.

Galata'da yaşamış ve Osmanlı Devleti'nde saray saatçisi olarak çalışan Jean Jacques Rousseau'nun babası Isaac Rousseau için Galata Kulesi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene İsviçre Başkonsolos Vekili Beat Scdmid, Fransa Başkonsolos Yardımcısı Sebastien Bulot, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Ulutaş ile Rüstem Dindarov ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan İsviçre Başkonsolos Vekili Beat Scdmid, Isaac Rousseau'nun Pera'da yaşadığını ve Topkapı Sarayı'nda saat tamircisi olarak 6 yıl çalıştığını ifade etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından yenilen Isaac Rousseau'nun isminin yazılı olduğu levha törende açıldı.

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