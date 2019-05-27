İşadamı cinayetinin arkasından kumar çetesi çıktı

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI/İSTANBUL(DHA)Beşiktaş'ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin'in cinayetiyle ilgili 4'ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi. Organize Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla bir kumar çetesinin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi

Beşiktaş'ta 2018 yılının Kasım ayında bir kumarhaneye giden işadamı Ali Rıza Gültekin, sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak için gittiği M.B.'ye ait kumarhaneye olan borcu yüzünden öldürüldüğü tespit edilmişti.

Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ortak yapılan soruşturmada M.B.'nin, İstanbul'da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.