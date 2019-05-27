HABER

İşadamı cinayetinin arkasından kumar çetesi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin'in cinayetiyle ilgili 4'ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi.

İşadamı cinayetinin arkasından kumar çetesi çıktı

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI/İSTANBUL(DHA)Beşiktaş'ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin'in cinayetiyle ilgili 4'ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi. Organize Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla bir kumar çetesinin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi

Beşiktaş'ta 2018 yılının Kasım ayında bir kumarhaneye giden işadamı Ali Rıza Gültekin, sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak için gittiği M.B.'ye ait kumarhaneye olan borcu yüzünden öldürüldüğü tespit edilmişti.

Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ortak yapılan soruşturmada M.B.'nin, İstanbul'da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonda kumar çetesi üyesi ve Ali Rıza Gültekin cinayetiyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüklerinden adliyeye sevk edildiler.

İşadamı cinayetinin arkasından kumar çetesi çıktıİşadamı cinayetinin arkasından kumar çetesi çıktı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Otomobil, çarptığı TIR'ın dorsesiyle sürüklendi; 4 kişi yaralıOtomobil, çarptığı TIR'ın dorsesiyle sürüklendi; 4 kişi yaralı
Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldularHurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.