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İŞADAMI CİNAYETİNİN ARKASINDAN KUMAR ÇETESİ ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin'in cinayetiyle ilgili 4'ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI/İSTANBUL(DHA)
Beşiktaş'ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin'in cinayetiyle ilgili 4'ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi. Organize Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla bir kumar çetesinin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi
Beşiktaş'ta 2018 yılının Kasım ayında bir kumarhaneye giden işadamı Ali Rıza Gültekin, sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak için gittiği M.B.'ye ait kumarhaneye olan borcu yüzünden öldürüldüğü tespit edilmişti.
Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ortak yapılan soruşturmada M.B.'nin, İstanbul'da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.
Gerekli delillerin toplanmasının ardından İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonda kumar çetesi üyesi ve Ali Rıza Gültekin cinayetiyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi.
Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüklerinden adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

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