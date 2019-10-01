İşadamı Ferit Keleş’in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdi

İşadamı Ferit Keleş’in oğlu Burak ile Gizem’in Ankara’daki düğünü siyaset ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Keleş ailesinin oğulları Burak ile Kançeltik ailesinin kızları Gizem’in düğünleri JW Marriott Otel’de gerçekleşti. Düğüne eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Çoşkun, eski Bakanlardan Kutbettin Arzu, Ankara Milletvekili Barış Aydın’ın da aralarında olduğu çok sayıda milletvekili, işadamları ve bürokratlar katıldı.

Düğünde işadamı Ferit Keleş davetlileri karşıladı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise eski İçişleri Bakanı Aksu ve milletvekilleri yaptı.



