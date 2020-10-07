İşadamı Jak Kamhi hayatını kaybetti

"Benim kafama devlet kuşu konmadı"

Capital dergisine 2014 yılında verdiği röportajda ticarete atıldığını şöyle anlatmıştı:

"Benim kafama devlet kuşu konmadı, ancak talih kuşu kondu. İyi de bir avcıydım ve talih kuşunu yakaladım. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Türkiye'de hammadde ithalatı sorunu vardı. Türkiye'ye gelen gemilerin çoğu battığı için fabrikalar kapanıyordu. O dönemde, Beşiktaş'taki kauçuk ayakkabı fabrikasının sahibi, babamın arkadaşıydı. Ben de 14 yaşında, çok kitap okuyan bir çocuktum. Genellikle de Fransız Konsolosluğu'nun kütüphanesi ile Beyoğlu'ndaki Hachette Kitapevi'ne gidip oradaki kitapları karıştırdım. Beşiktaş'taki fabrikanın sahibi Mösyö Varak hammadde gelmediği için işini kapatmak zorunda kaldığını babama anlattı. Ben de kendisine okumuş olduğum kitaptan yola çıkarak "rejenere" (geri dönüşüm) yapmasını, kauçukları ezip hammadde üretmesini önerdim. Hemen kabul etti."

"21 tane ilki gerçekleştirdim"

Türkiye'de 21 tane ilki gerçekleştirdiğini anlatan Kamhi, "Türkiye'de asfalt yoktu. Asfaltın Türkiye'de üretilmesini sağladım. Karayolları trafik direklerini getiremiyordu. Profilo olarak onları yaptık. Yollardaki bariyerleri ürettik. Bundan dolayı Profilo, Türkiye'de çok tanınan bir firma oldu. Sadece ben değil, biz ailece müthiş icatları olan bir aileydik. Ortanca oğlum Cefi, Motorola ile ilk araba telefonunu Türkiye'ye getirdi. Bodrum'da Türkiye'nin ilk büyük marinalarından birini yaptı." demişti.