HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşadamı Jak Kamhi hayatını kaybetti

İşadamı Jak Kamhi hayatını kaybetti

07.10.2020 19:59 | Son Güncelleme

Türkiye'de birçok ev aleti ve beyaz eşyanın üreticisi olan kurucusu Jak Kamhi 95 yaşında hayatını kaybetti.

İşadamı Jak Kamhi hayatını kaybetti

Profilo Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamayla Kamhi'nin vefatını duyururken,

"Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili & başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi & toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tyahuditoplumu/status/1313828061633228802?s=20

Jak Kamhi kimdir?

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Michel Lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı.

Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin 'dış tanıtımına katkıların'dan dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürüttü.

Jak Kamhi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile

"Benim kafama devlet kuşu konmadı"

Capital dergisine 2014 yılında verdiği röportajda ticarete atıldığını şöyle anlatmıştı:

"Benim kafama devlet kuşu konmadı, ancak talih kuşu kondu. İyi de bir avcıydım ve talih kuşunu yakaladım. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Türkiye'de hammadde ithalatı sorunu vardı. Türkiye'ye gelen gemilerin çoğu battığı için fabrikalar kapanıyordu. O dönemde, Beşiktaş'taki kauçuk ayakkabı fabrikasının sahibi, babamın arkadaşıydı. Ben de 14 yaşında, çok kitap okuyan bir çocuktum. Genellikle de Fransız Konsolosluğu'nun kütüphanesi ile Beyoğlu'ndaki Hachette Kitapevi'ne gidip oradaki kitapları karıştırdım. Beşiktaş'taki fabrikanın sahibi Mösyö Varak hammadde gelmediği için işini kapatmak zorunda kaldığını babama anlattı. Ben de kendisine okumuş olduğum kitaptan yola çıkarak "rejenere" (geri dönüşüm) yapmasını, kauçukları ezip hammadde üretmesini önerdim. Hemen kabul etti."

"21 tane ilki gerçekleştirdim"

Türkiye'de 21 tane ilki gerçekleştirdiğini anlatan Kamhi, "Türkiye'de asfalt yoktu. Asfaltın Türkiye'de üretilmesini sağladım. Karayolları trafik direklerini getiremiyordu. Profilo olarak onları yaptık. Yollardaki bariyerleri ürettik. Bundan dolayı Profilo, Türkiye'de çok tanınan bir firma oldu. Sadece ben değil, biz ailece müthiş icatları olan bir aileydik. Ortanca oğlum Cefi, Motorola ile ilk araba telefonunu Türkiye'ye getirdi. Bodrum'da Türkiye'nin ilk büyük marinalarından birini yaptı." demişti.

O zamanlar yani 88 yaşındaki temposunu da "Evde de bürom var. Öğleye kadar evde çalışıyorum. Ofise ise her gün mutlaka öğleden sonra gidiyorum. Bu yaşımda çalışmaya devam ediyorum. Çalışırken yaş faktörünü unutuyorum. İşini seven yorulmaz. İşini sevmezsen 15 dakika sonra yorulursun. İşe her gün gelmem beni bu yaşımda ayakta tutuyor." sözleriyle özetlemişti.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1313865676709416960?s=20

Kılıçdaroğlu'ndan taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden işadamı Jak Kamhi için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir vatanseverini kaybettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Jak Kamhi, Türkiye'nin kalkınma mücadelesine katkı vermiş, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında öncü olmuştur. Bu hizmetleri için de en üstün nişana layık görülmüştür. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Toprağı bol olsun." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!
En Çok Okunan Haberler
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Sosyal medya üzerinden müşteri temini sağlamışlar! Aydın'da fuhuş operasyonu
Aydın'da fuhuş operasyonu! Bu yöntemle müşteri bulmuşlar
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Azerbaycan'dan çok konuşulacak açıklama! 'Karabağ'da PKK'lı teröristler Ermenistan için savaşıyor'
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
Son dakika! Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener milletvekilleriyle görüşecek
İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener harekete geçti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kritik yağış uyarısı!
İstanbullular dikkat! Bir uyarı daha geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.