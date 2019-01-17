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İŞADAMI KEDİYİ SOPAYLA DÖVDÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 23:02 | Son Güncelleme

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi.
Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı. Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu. Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hakan G.'nin bir süre önce eşiyle boşandığı, 3 çocuklarının velayetinin annelerine verildiği öğrenildi. Tehdit ettiği gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Hakan G. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerası
-İşadamının bir eliyle tuttuğu kediyi sopayla dövmesi
-Kedinin kaçarak kurtulması
-Pencere önünde sıkıştırarak dövmesi
-Çocuğun odaya girmesiyle dayağa ara vermesi
-Çocuğu odadan çıkarıp kapıyı kapatması
-Dayağa devam etmesi
Detaylar

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