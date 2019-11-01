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İŞADAMI MOTOSİKLETLİ SALDIRGANDAN SON ANDA KURTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 20:02 | Son Güncelleme

  AVCILAR'da cipi ile giden işadamı Turgay Çolakoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
AVCILAR'da cipi ile giden işadamı Turgay Çolakoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. İşadamı kapısını açık gördüğü üniversite binasına girerek kurtuldu.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. D-100 bağlantı karayolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne giden 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile gelen Turgay Çolakoğlu'nu takip eden bir motosikletli kişi tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen işadamı gaza basarak uzaklaşmak istedi. Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren işadamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı. Yaralı işadamı çağrılan 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
İşadamının otomobilin görüntüleri
Olay yerindeki mermi çekirdekleri
Polisler

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