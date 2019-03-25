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İsail’in Gazze’ye saldırısı sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail jetlerinin Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ofisini vurduğu belirtildi.

İsrail’in Gazze şehir merkezine hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze’de iki binayı yok ettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail jetlerinin ayrıca Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ofisini vurduğu öğrenildi.

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