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İsale hattında yaşanan arıza şehri hasta etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun büyük oranda içme suyunu karşılayan Ilgaz Dağı isale hattındaki arıza nedeniyle hastalık oranlarında artış yaşandı.

İsale hattında yaşanan arıza şehri hasta etti

Kastamonu’nun büyük oranda içme suyunu karşılayan Ilgaz Dağı isale hattındaki arıza nedeniyle hastalık oranlarında artış yaşandı. Çok sayıda kişi mide bulantısı, ishal, kusma şikayetleriyle hastanenin aciline müracaat etti.
Kastamonu’nun içme suyunun karşılandığı Ilgaz isale hattında 29 Ağustos günü arıza meydana geldi. Zeminin yaklaşık 20 metre altında kalan isale hakkındaki arıza KASKİ Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 1,5 günlük bir çalışma sonucunda giderildi. Arızanın giderilmesiyle birlikte Ilgaz isale hattından tekrar içme suyu verilmesiyle birlikte hastalık oranlarında da artış yaşandı. Musluk suyunu kullanan çok sayıda aile, Kastamonu Devlet Hastanesi ile özel hastanelerin acillerine müracaat etti. Ilgaz isale hattında onarım sırasında içme suyuna karışan kirli su nedeniyle çok sayıda kişi hasta oldu. Çoğunlukla mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, halsizlik, baş ağrısı ve ateşlenme şikayetleri nedeniyle başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişi, hastanenin acillerine müracaat etti. Acilde yaşanan yoğunluk nedeniyle sağlık personelleri hastaları muayene etmekte zorluk çekti. Fenalaşan bazı çocuklara ise serum tedavisi uygulanarak, müşahede altında tutuldu.
Artan hastalıklar nedeniyle sağlık görevlileri, bir süre musluk sularının kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

İsale hattında yaşanan arıza şehri hasta etti

İsale hattında yaşanan arıza şehri hasta etti

İsale hattında yaşanan arıza şehri hasta etti

İsale hattında yaşanan arıza şehri hasta etti

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