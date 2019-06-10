HABER

İsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'ya kuyulardan içme suyu taşıyan isale hattındaki patlamalar nedeniyle yaşanan arıza, İZSU ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu dün saat 23.00 sıralarında giderildi.

İsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in turistik ilçesi Foça'ya kuyulardan içme suyu taşıyan isale hattındaki patlamalar nedeniyle yaşanan arıza, İZSU ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu dün saat 23.00 sıralarında giderildi. İlçeye 40 saat aradan sonra tekrar su verilmeye başlandı.
İzmir'in Menemen ilçesi kırsal Musabeyli Mahallesi'nde İZSU'ya ait su kuyularından Foça'ya içme suyu taşıyan isale hattında, 8 Haziran Cumartesi saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. İsale hattının Foça'nın Bağarası Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki kesiminde meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. İZSU yetkilileri isale hattına giden suyu, vanasını kapatarak kesti. Kesinti nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa ile kırsal Yenibağarası ve Gerenköy mahallelerine su verilemediği bildirildi. Ekipler, gece boyunca aralıksız olarak çalışıp, isale hattında patlayan boruyu onarıp, tekrar su verdi. Ancak bu defa 40 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı için eskidiği belirtilen isale hattında başka patlamalar da meydana geldi. İsale hattında yaşanan yeni patlamalar nedeniyle ilçedeki su kesintisinin süresi uzadı. Arızanın uzaması nedeniyle mahallerde İZSU ve Foça Belediyesi tarafından tankerlerle temizlik ve hijyen amaçlı kullanma suyu dağıtıldı. Arızanın giderilmesi için İZSU ekiplerinin aralıksız yaptığı çalışmalar sonucunda, dün saat 23.00'te arıza giderilip, ilçeye yeniden su verilmeye başladı.
'PERSONELİM KENDİ İNSİYATİFİ İLE EVLERİN İÇİNE KADAR SU TAŞIDI'
Arızanın başladığı anlardan itibaren, gerek patlamanın meydana geldiği noktadaki çalışmaları izleyerek yönlendiren gerekse kesinti nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalleleri dolaşarak geçici çözümler üreten Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, gece yarısı, belediyenin kurumsal Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla ilçeye yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu. Gürbüz, "Bu sıcak yaz gününde hiç yaşamak istemeyeceğimiz iş, başımıza geldi" diyerek başladığı açıklamasında, tatil ve hafta sonu demeden İZSU personelinin tamamının görev başında kalarak işlerini sahiplenmesinden övgüyle bahsetti. Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:
"Sıcak yaz gününde hiç yaşamak istemeyeceğimiz iş, başımıza geldi. Borular eskiydi, bakımı yapılmıştı veya yapılmamıştı, bizim sorumluluk alanımızdı veya değildi. Bunlar sebepler ve bahaneler. İşin aslı bu sıcakta bayram tatili, pazar günü demeden bölge İZSU personelinin tamamının görev başına gelmesi ve mesai saati gözetmeksizin tekrar tekrar patlak veren sorunu çözünceye kadar işlerini sahiplenişleri, bizim elimizdekiler dahil çevre ilçelerden gelen 16 adet arazöz ve tankerin Foça'da girilmedik sokak bırakmaması, personelin kendi insiyatifiyle suyu ihtiyacı olanların evlerine kadar taşıdığını duyurmak isterim. İki gün boyunca susuz kaldığı halde bana ve ekibime olan güvenini kaybetmeyen desteğini esirmeyen büyük ailem Foçam. Bu sıcakta sıkıntı çeken herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Yeni boru hattı en erken ne zaman yapılmaya başlanabiliyorsa o zaman başlanacağını bilmenizi istiyorum. Bana olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum. Sizi seviyorum. Herkese iyi geceler. Çamaşırları makinaya kendimi duşa atıyorum."

FOTOĞRAFLI

İsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştuİsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştuİsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştuİsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştu

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Roman Buluşması Başakşehir’e renk kattıRoman Buluşması Başakşehir’e renk kattı
Kahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdilerKahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

O teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Taksim Meydanı'nda ilginç anlar! 2,05 metrelik kadınla fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Taksim'de ilginç anlar! Onu görmek için birbirleriyle yarıştılar

Atatürk Adası'nı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.