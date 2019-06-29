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İşaret dili eğitimi tamamlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi.Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “İşaret dili eğitimi” protokolü çerçevesinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Nisan - 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında işaret dili eğitimi verildi.Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nün destekleriyle Ar-Ge birimi organizesinde gerçekleştirilen eğitim yaklaşık 2 ay sürdü.Engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek, sağlık hizmeti erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacı ile planlanan işaret dili eğitimine hastane personelinin ilgisi oldukça yoğundu.Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen bir törenle sertifika almaya hak kazanan hastane çalışanlarına sertifikaları verildi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi.
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “İşaret dili eğitimi” protokolü çerçevesinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Nisan - 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında işaret dili eğitimi verildi.
Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nün destekleriyle Ar-Ge birimi organizesinde gerçekleştirilen eğitim yaklaşık 2 ay sürdü.
Engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek, sağlık hizmeti erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacı ile planlanan işaret dili eğitimine hastane personelinin ilgisi oldukça yoğundu.
Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen bir törenle sertifika almaya hak kazanan hastane çalışanlarına sertifikaları verildi. Bu çalışanlar işitme engellilere hizmet verirken sunulan sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları özellikle işitme engelli hastaların sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin bir rol alacaklar.
Aynı zamanda sertifikalı çalışanlar işitme engelli vatandaşın hastaneye başvuru yapması itibari ile sağlık probleminin ilgi alanı neresi olursa olsun ihtiyaç halinde acil servis, poliklinikler, ameliyathane, ağız/diş, iş ve işlemlerin yapıldığı her bölümde sunulan sağlık hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilecek.
Sertifika törenine Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Etlik Kamu Hastaneleri Biriliği Başkanı Mustafa Erkan Çiçek, Bilkent Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı ,Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Alimoğulları Hastane Başhekim Vekili Op.Dr. Nevruz Erez Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Uslu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay Tanrıöver, hastane idarecileri ve çok sayıda personel katıldı.
Ankara İl sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm kısa bir selamlama ve teşekkür konuşması yaptı. Kursun çok verimli geçtiğini belirten Prof. Mehmet Gülüm konuşmasında; "Sağlık Müdürlüğü olarak hastane ve iletişim konusundaki engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen bu eğitim programlarının memnuniyet verici düzeye geldiğini ve bunun yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Gülüm sertifika alan hastane çalışanlarını kutluyorum’’dedi.

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