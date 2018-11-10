İşaret diliyle 10 Kasım marşı

Atatürk’ün Yalovalılara miras bıraktığı Yürüyen Köşk’te yapılan etkinlikte konuşan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı, bir ülkenin yeniden doğuşunu ve o milletin geleceğini sığdırmış bir önderdir. Bizler, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu bu güçlü mirasın bekçileri olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillerin de aynı şuur ve inançla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancım tamdır.” dedi.
(Cumhuriyet)
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