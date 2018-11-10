İşaret diliyle 10'uncu Yıl Marşı'nı okuyup, zeka küpleriyle Atatürk'ü çizdiler

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıldönümünde Erzurum'da anıldı. Törende işaret diliyle 10'uncu Yıl Marşı okundu, 1040 zekâ küpü ile Atatürk portresi oluşturuldu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk anıtının da bulunduğu Havuzbaşı'nda çelenk konulması ile başlayan törenlerde, saat 09.05'i gösterdiğine hayat durdu. Saygı duruşunun ardından Kent Meydanı'nda Yakutiye Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan büyük bir bölümü Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan 90 kişi, 10'uncu Yıl Marşı'nın işaret diliyle okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için yapılan gösteri, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Eğitmen Ülkem Gök, yaklaşık 1 haftalık çalışma ile gösteriyi hazırladıklarını söyledi. Annesi İlknur Çavdar ile birlikte gösteride yer alan 8 yaşındaki Çağan Çavdar'ın sempatik tavırları görenlerin içini ısıttı. Vatandaşlar anma gösterisini cep telefonları ile kaydetti.

Erzurum Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 3 öğrenci ise 1040 zeka küpü ile 9360 piksellik tabloda Atatürk portresini oluşturdu. Yapım anını saniye saniye kaydeden BİLSEM Matematik birimi, "Adını mücevher taşa yazacağız derken ciddiydik biz. Erzurum BİLSEM Matematik birimi olarak Atamızı anmak için 1040 zekâ küpü ile 9360 piksellik tabloda Atatürk portresini oluşturduk. Ruhu şad olsun. Saygı ve özlemle" diyerek yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.