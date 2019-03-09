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İşaret diliyle engellilerin sesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta işaret diliyle çektiği videoları sosyal medya üzerinden yayınlayan Semanur, engellilerin sesi oldu.Kahramanmaraş’ta engelliler adına sosyal sorumluluk projelerine imza atan 18 yaşındaki Semanur Yüce, işaret diliyle şarkı söyleyerek video çekiyor ve sosyal medyada paylaşıyor.

Kahramanmaraş’ta işaret diliyle çektiği videoları sosyal medya üzerinden yayınlayan Semanur, engellilerin sesi oldu.
Kahramanmaraş’ta engelliler adına sosyal sorumluluk projelerine imza atan 18 yaşındaki Semanur Yüce, işaret diliyle şarkı söyleyerek video çekiyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Bu videolar ile engellilerin sesi olmak istediğini belirten Semanur Yüce, ’’Engelli kardeşlerime ses olabilmek, onlarla irtibat içinde olmak, onların dünyasına girmek için işaret diliyle ilgileniyorum’’ dedi.
Engelli abisinden dolayı bu konuya daha çok hassasiyetinin olduğunu söyleyen Yüce, ’’Onlara tercüman olmak adına sosyal medya da sayfam var. Onların da anlayabilmesi için şarkı, şiir vb. metinleri işaret diliyle anlatıp, onlarında bizlerden farkı olmadıklarını hissettirmek istiyorum. Seçtiğim bu yolda, onların adına sizlere sesleniyorum, engel kalpte değilse engel değildir. Sizlerinde duyarlı olup onları anlayabilmek adına hep birlikte onların sesleri olabiliriz. Duymayan kalmasın’’ diye konuştu.

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