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  4. İşaret diliyle İstiklal Marşı

İşaret diliyle İstiklal Marşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 08:35 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 85'inci Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle, her cuma günleri okul çıkışında okunan İstiklal Marşı'nı, bu kez işaret diliyle okudu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 85'inci Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle, her cuma günleri okul çıkışında okunan İstiklal Marşı'nı, bu kez işaret diliyle okudu.
İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 73'üncü yıl dönümünde, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anıldı. Buca'daki, 85'inci Yıl Anadolu Lisesi'nde, işaret dili eğitimi alan, çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler de ünlü şairi anmak için, her cuma günü okul çıkışında okunan İstiklal Marşı'nı, bu kez işaret diliyle okudu. 75 öğrenci İstiklal Marşı okunurken, bir yandan da işaret diliyle sözlere eşlik etti.
'DERSLERE İSTEYEREK GELDİLER'
Okulda işaret dili derslerine giren eğitimci Seren Gizem Biçer, öğrencilerin işaret dili konusunda çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Hepsi derslere isteyerek girdiler. Öğrenciler, herkesin bir engelli adayı olduğunun ve bu dilin herkese lazım olabileceğinin farkındalar ve bu yüzden derslere katılım sağlıyorlar" dedi.
İngilizce öğretmenlerinden olan, aynı zamanda okuldaki Engellilerle Dayanışma Kulübü'nün rehber öğretmenliğini yapan Ayşe Adakaya da, "Bu bizim öğrencilerimize işaret dili eğitimi verdiğimiz 3'üncü yılımız oluyor. Bu ders, birçok okulda yok, biz bu dersi kendi öğrencilerimizin ve okulumuzun talebi doğrultusunda açtık. Halk Eğitim Merkezi'nden de bu konuda yardım istedik. Çocuklar oldukça heyecanlı şekilde dersleri takip ediyorlar ve onların bu genç yaşta, bu konuda gösterdikleri hassasiyet bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.
İlk defa işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduklarını ifade eden öğrenciler de çok mutlu olduklarını ve hayatlarının geri kalanında bu eğitime devam edeceklerini söyledi.

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