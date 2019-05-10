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İşaret diliyle İstiklal Marşı okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında İstiklal İlkokulu öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyarak farkındalık oluşturdu.Engelliler Haftası Lüleburgaz’da da kutlandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında İstiklal İlkokulu öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyarak farkındalık oluşturdu.
Engelliler Haftası Lüleburgaz’da da kutlandı. Lüleburgaz Yeni Tören Alanı’nda yoğun yağış altında gerçekleşen törene Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Lüleburgaz Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Baskın, engelli ve engelli yakınları katıldı.
İşaret diliyle okudular
Törende İstiklal İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri büyük ilgi çekti. Öğrenciler, törende çalınan İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu. Yoğun yağmura rağmen "Sevgi engel tanımaz" diyen miniklerin işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuması büyük beğeni topladı.
Nüfusun yüzde 12’si engelli
Lüleburgaz Engelliler Derneği Üyesi Umut Kardeş de, Engelliler Haftası kapsamında basın açıklamasında bulundu. Kardeş, Türkiye’de engelliler görme, işitme, bedensel, zihinsel vb olmak üzere yaklaşık nüfusun yüzde 12’sini oluşturduğunu söyleyerek, "Maalesef bu kesim çeşitli nedenlerden dolayı ulaşım, ortak alan kullanımı, iş hayatında uğranılan ayrımcılık gibi kimi hak ve özgrülüklerden kısıtlamalarla yaşamak zorunda bırakılmaktadır" dedi.

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