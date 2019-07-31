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İşaret diliyle Kuran öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

SİVAS'ta işitme engelli öğrencilere yönelik açılan kursta 16 öğrenci, işaret diliyle Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğreniyor.

İşaret diliyle Kuran öğreniyorlar

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta işitme engelli öğrencilere yönelik açılan kursta 16 öğrenci, işaret diliyle Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğreniyor.
Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) tarafından işitme engelli öğrenciler için Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar ve Kültür Merkezi’nde Kuran-ı Kerim kursu açıldı. Kursa yaşları 7-12 arasında değişen 16 işitme engelli öğrenci katıldı. Öğrenciler hafta içi günde üç saat öğretmenlerinin yardımıyla işaret diliyle Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler öğreniyor. Kursa katılan öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.
Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının desteğiyle işitme engellilere yönelik kurs açtıklarını belirterek, "Bu gençlerin yaz aylarında Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri için bir proje dahilinde kurs düzenledik. Hocamız milli eğitimden. Üniversitemiz her sabah öğrencilerimizi evinden alıp ve tekrar evlerine bırakıyor. Belediyemiz yer tahsis etti ve bu gençlere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Bu gençlerle ilgilenmek gerekiyor. Bu gençleri topluma kazandırmak gerekiyor. Konuşamıyorlar ve duyamıyorlar. Bunların tek anlaşma vasıtaları işaret dili. Kuran-ı Kerim-i işaret diliyle öğreniyorlar. Bir insanın bu şekilde öğrenmesi çok vakit alıyor. Çünkü her harfi ayrı bir işaret ile gösteriyorlar, ama bu gençler yılmıyor, çalışıyor. İşaret diliyle Kuran-ı Kerim'i okuyorlar" dedi.

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İşaret diliyle Kuran öğreniyorlarİşaret diliyle Kuran öğreniyorlarİşaret diliyle Kuran öğreniyorlarİşaret diliyle Kuran öğreniyorlar

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