HABER

İşaret diliyle öğrendiğini desenlere dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:55 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan işitme engelli Gonca Gündoğdu, işaret diliyle öğrendiklerini sanata dönüştürerek kısa sürede birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı.İşitme engelli Gonca Gündoğdu, çini sanatını öğrenmek için Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nin kursuna katıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan işitme engelli Gonca Gündoğdu, işaret diliyle öğrendiklerini sanata dönüştürerek kısa sürede birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı.
İşitme engelli Gonca Gündoğdu, çini sanatını öğrenmek için Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nin kursuna katıldı. Gündoğdu, ustası Sultan Çaça’dan işaret diliyle gerekli eğitimleri aldı. İşaret diliyle öğrendiklerini sanata dönüştüren Gündoğdu, birbirinden güzel el emeği güz nuru ürünler ortaya çıkardı.
Sultan Çaça, Gonca’nın sanatın hiçbir engel tanımadığının en güzel örneği olduğunu söyledi. Çaça, "Arkadaşımıza işaretlerle ona deseni ve bütün çini aşamalarını öğretiyoruz. Kendisi burada öz güven ve rahatlama duygusunu yaşıyor. Arkadaşımıza diğer arkadaşlarımız gibi sesli veya görsel olarak değil, işaret diliyle vermeye çalışıyoruz. Arkadaşımız bu işi alıp ve arkadaşlara bakarak bu uygulamayı gerçekleştiriyor" dedi.

Kursiyerler Gonca için işaret dilini öğrendi
Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nin açtığı kursta Gonca Gündoğdu ile birlikte 20’ye yakın kadın bulunuyor. Kadınlar da işitme engelli Gonca’ya yardımcı olabilmek için işaret dilini öğrendi. Gonca’nın çok başarılı olduğunu anlatan kursiyerlerden Pınar Akikol, "Biz Gonca ile çok iyi anlaşıyoruz. İşitmiyor olabilir, konuşamıyor olabilir sadece birkaç işaret diliyle kendimizi birbirimize çok güzel ifade edebiliyoruz. Bitirdiği aşamaları bize gösteriyor. Onun sevindiğini fark ettiğimiz anda güzel olmasa bile, ufak tefek hatalarımız olsa bile birbirimize çok güzel moral veriyoruz. Gonca çok güzel, çok değerli, çok sakin ve kendi halinde bir insan. Aşamaları, özel tasarımları kendisi gerçekten çok güzel işler çıkarıyor. Konuşmamasına ve duymamasına rağmen çok başarılı bir arkadaşımız. Yani hiçbir şey engel değildir" diye konuştu.
Kursiyerler, iki yıllık eğitimin ardından kurumdan ustalık belgesi alarak kendi özel çini atölyelerini açabilecek.

PARTNERMelisa Şenolsun geceye damga vurduMelisa Şenolsun geceye damga vurdu
Tire'de motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıTire'de motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalyalı kadınlar, havuzda jimnastik ile form tutuyorAntalyalı kadınlar, havuzda jimnastik ile form tutuyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.