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İşaret diliyle tiyatro yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

 İZMİR’de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29), sosyal medyada paylaştığı işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

İşaret diliyle tiyatro yapacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29), sosyal medyada paylaştığı işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Türk, üniversiteden bir arkadaşı ile birlikte kendi yazdığı işitme engelli bir çocuğun hikayesini anlatan tiyatro oyununu da sergilemeye hazırlanıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu ve aynı zamanda İzmir Devlet Tiyatroları'nda görev alan Meral Ceren Türk, iki yıl önce metroda işaret diliyle kendisine adres soran işitme engelliye cevap veremeyince, etkilenip bu dili öğrendi. Sadece öğrenmek ile de kalmayan Türk, halk eğitim merkezinde engelli öğrencilere dans, drama ve tiyatro çalışmaları konusunda da yardımcı oldu. Sertifikasını aldıktan sonra hem işaret dilini unutmamak, hem de bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla işaret dili ile ilgili videolar çekip sosyal medya hesaplarından paylaşan Türk, "Videolarımda alfabe, aile terimleri, yemek ve renkler gibi temel terimleri anlatmaya çalıyorum. Benim esas hedef kitlem işitme engelli olmayan bireylere ulaşarak, işitme engellilerle ilgili farkındalık sağlamak. Paylaştığım videolarda da işaret dili ile ilgili bazı temel kavramlar var. Bu konuda duyarlılık oluşturmaya çalışıyorum" dedi. İşaret dili sertifikasını alan Türk, şimdiki hedefinin ise işaret dili üzerine tercümanlık sertifikası almak olduğunu belirtti.
ÜCRETSİZ TİYATRO OYUNU
Meral Ceren Türk’ün üniversiteden arkadaşı Özge Eren (31) ise arkadaşının işitme engelliler ile ilgili paylaşımlarını takip ettiğini ve kendisinin de hep bir şeyler yapmayı düşündüğünü belirterek, "Bir gün Ceren ile birlikte otururken 'Neden bir şeyler yapmıyoruz, neler yapabiliriz' diye sohbet ettik. Daha sonra birlikte bir çocuk tiyatrosu kurmaya karar verdik. Bu tiyatro kapsamında 3 oyunumuz var ve bunlardan biri işitme engelli bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Bu oyunu Ceren ile birlikte yazdık. Oyunu sahnelemek için ben de Ceren'den işaret dili öğrendim. Tiyatro, empati kurdurmayı hissettiren bir sanat dalı. Oynadığımızda çocukların çok daha güçlü empati kuracaklarını düşünüyorum" dedi.
İki tiyatrocu, tiyatro oyunlarını işitme engelli çocukların eğitim gördüğü okullarda ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında ücretsiz olarak sahneleyecek.

FOTOĞRAFLI

İşaret diliyle tiyatro yapacakİşaret diliyle tiyatro yapacakİşaret diliyle tiyatro yapacakİşaret diliyle tiyatro yapacak

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