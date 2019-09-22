İşaret diliyle tiyatro yapacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29), sosyal medyada paylaştığı işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Türk, üniversiteden bir arkadaşı ile birlikte kendi yazdığı işitme engelli bir çocuğun hikayesini anlatan tiyatro oyununu da sergilemeye hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu ve aynı zamanda İzmir Devlet Tiyatroları'nda görev alan Meral Ceren Türk, iki yıl önce metroda işaret diliyle kendisine adres soran işitme engelliye cevap veremeyince, etkilenip bu dili öğrendi. Sadece öğrenmek ile de kalmayan Türk, halk eğitim merkezinde engelli öğrencilere dans, drama ve tiyatro çalışmaları konusunda da yardımcı oldu. Sertifikasını aldıktan sonra hem işaret dilini unutmamak, hem de bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla işaret dili ile ilgili videolar çekip sosyal medya hesaplarından paylaşan Türk, "Videolarımda alfabe, aile terimleri, yemek ve renkler gibi temel terimleri anlatmaya çalıyorum. Benim esas hedef kitlem işitme engelli olmayan bireylere ulaşarak, işitme engellilerle ilgili farkındalık sağlamak. Paylaştığım videolarda da işaret dili ile ilgili bazı temel kavramlar var. Bu konuda duyarlılık oluşturmaya çalışıyorum" dedi. İşaret dili sertifikasını alan Türk, şimdiki hedefinin ise işaret dili üzerine tercümanlık sertifikası almak olduğunu belirtti.