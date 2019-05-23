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İşaret levhasına çarpan araç takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta akşam saatlerinde cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, işaret levhasına çarparak aracıyla takla attı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi.

İşaret levhasına çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ta akşam saatlerinde cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, işaret levhasına çarparak aracıyla takla attı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 LKS 33 plakalı cip iddialara göre işaret levhasına çarparak yan döndü. Şans eseri kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bayan sürücü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımı ile yoldan çekildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşaret levhasına çarpan araç takla attı: 1 yaralı

İşaret levhasına çarpan araç takla attı: 1 yaralı

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