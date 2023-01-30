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'İşaret parmağı yüzük parmağından uzun olanlarda...' Uzman isimden önemli uyarı

30.01.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Bilal Boztosun kalp ve damar hastalığı riskini artıran öğelere dikkat çekip kalp sağlığını korumanın anahtarını açıkladı. Teknolojinin az geliştiği dönemlerde vücuttaki değişimlerin kalp hastalıkları için uyarı kabul edildiğini belirten Boztosun, o dönemlerde işaret parmağının yüzük parmağından uzun olmasıyla birlikte bazı belirtilerin krizin erken belirtileri olarak sayıldığını söyledi. Günümüzde 15 saniyede yapılan kalp tomografisiyle hızlı ve kesin sonuçlar alınabildiğini vurguladı.

'İşaret parmağı yüzük parmağından uzun olanlarda...' Uzman isimden önemli uyarı

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Boztosun, kalp ve damar hastalıkları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve uyarılarda bulundu. Boztosun, teknolojinin az geliştiği dönemlerde, kalp tomografisi, ekg, ekokardiyografi gibi tetkiklerin yapılamadığı hastaların yüz, kulak, parmak ve saçlarındaki değişimlere bakılarak kalp hastalıklarının tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

"İŞARET PARMAĞININ YÜZÜK PARMAĞINDAN UZUN OLMASI..."

Eskiden koroner arter hastalığının vücuttaki değişimlerle takip edildiğini ifade eden Boztosun, "Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp damar hastalığı ve felç geçirme olasılığı yüksek kabul ediliyordu. Bu çizgi her iki kulakta da bulunuyorsa riskin daha yüksek olduğu düşünülüyordu. İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu. Ayrıca otururken dizlerini kırmadan ayak baş parmağına değemeyen insanlarda da kalp damar hastalıkları daha çok görülürmüş." dedi.

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"GÜNÜMÜZDE ARTAN TEKNOLOJİYLE DAHA HIZLI VE KESİN SONUÇLAR ALABİLİYORUZ"

Boztosun, "Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı ve kesin olması tedaviyi de başarılı kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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"KALP SAĞLIĞINI KORUMANIN ANAHTARI"

Boztosun, genetik yatkınlığın haricinde tütün ürünleri, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve kolestrolun kalp ve damar hastalığı riskini yükselttiğini vurgulayarak, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmenin kalp sağlığını korumanın anahtarı olduğunu bildirdi. (AA)

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kalp krizi Kalp‎ kalp damar hastalıkları

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