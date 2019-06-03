İsatnbul seçimi: AKP YSK'nın son kararına itiraz edecek, CHP 'İşin çivisi çıktı' diyor

Recep Özel, sandık kuruluna başvuran Şişli İlçe Seçim Müdürü Hatice Çelebi'nin de zaten talebinin, "seçim sürecini bu koşullarda sağlıklı götüremeyiz, değiştirin" yönünde olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, "sandık kurulu başkanlarının usule uygun belirlenmediği" gerekçesiyle iptal eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin, 23 Haziran'daki yenilenecek seçimde de görevlerine devam etmelerini kararlaştırdı. AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, karara itiraz edeceklerini açıkladı. CHP YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise "Artık bu karar üzerine sorulacak soruların cevabı yok. İşin çivisi çıktı" dedi.

CHP YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu da BBC Türkçe 'ye yaptığı açıklamada, YSK'nın seçim iptaline neden olan sandık kurulu başkan ve üyelerini belirleme görevi olan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer kurul üyeleriyle ilgili olarak, 6 Mayıs'taki gerekçeli kararda da belirtildiği gibi, önce cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunduğunu, daha sonra ise başvurusunu "işlemsiz" olarak geri çektiğini söyledi.

YSK'nın, Şişli İlçe Seçim Müdürü Hatice Çelebi'nin başvurusunu geçen Cuma günü ele aldığı ve uzun görüşmeden sonra, "sandık kurulu başkan ve üyelikleri yasa ile kurulduğu" için, bu kişilerin görevlerine devam etmeleri yönünde karar verdiği belirtildi.

Özel, başvurularında YSK'dan, ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilgili konuyu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) taşımaları talebinde bulunmayı planladıklarını bildirdi.

YSK'nın aslında, Şişli Seçim Müdürü'nün görev yapıp yapamayacakları yönündeki başvururusu üzerine görüş bildirdiğine işaret eden Özel, kurulun kararının ise saydığı gerekçeler nedeniyle, İstanbul'un tümünü kapsadığını söyledi.

Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın hem ilçe seçim kurulları ile ilgili "göreve devam" kararı vermesi, hem de suç duyurularını geri çekmesinin altında, "seçim kurullarının yasa ile kurulmuş olması"nın yattığını ifade etti.

298 sayılı Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Genel Hükümleri Hakkındaki Yasa'nın 19. maddesi, " İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim kurulun başkanıdır" hükmünü içeriyor.

İlçe seçim kurulu başkanlarını görevden alamayan YSK'nın, çözüm olarak, "gereğini yapmaları" için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvuracağını belirten Yakupoğlu, başvurunun görüşüldüğü Cuma günü 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladığı için YSK'nın, çözümü, bayramdan sonra 10 Haziran'da "görevden alma" dahil, kurul üyeleri ile ilgili yapılacak işlem konusunda kararı HSK'ya bırakmakta bulduğunu söyledi.

Yakupoğlu, kararına tepki gösterdiği YSK'nın bu tavrıyla bir anlamda "topu taca attığını" ifade etti.