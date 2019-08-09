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İSBAK Genel Müdürlüğüne atanan Bahaddin Yetkin, tepkiler üzerine istifa etti

09.08.2019 21:25 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun atadığı İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin'in istifa ettiği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Murat Ongun'un imzasıyla yapılan açıklamada, Yetkini'in AKP'den aday adayı olmasının sorun olarak görülmediği kaydedildi. Ancak incelemede 'asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü' denildi.

İSBAK Genel Müdürlüğüne atanan Bahaddin Yetkin, tepkiler üzerine istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun atadığı İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin'in istifa ettiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Murat Ongun imzasıyla yapılan açıklamada "8 Ağustos Perşembe günü İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştirakimiz olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin'in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenileri kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandı." denildi.

Açıklamada "bunun üzerine İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldığı ve İmamoğlu'nun inceleme sürerken 'Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu' değerlendirmesinde bulunduğu" hatırlatıldı.

Aynı zamanda Yetkin'in İSBAK genel müdürlüğüne atanmadan evvel, AKP'den milletvekili aday adayı olduğunun bilindiği" kaydedildi.

Açıklamada İmamoğlu'nnun daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık "Atamalarda liyakata önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını' belirttiği bu nedenle de söz konusu adaylığın atamada bir sorun olarak görülmediği vurgulandı.

'Yönetim ve hayata bakış açıkızla örtüşmeyen paylaşımlar'

Açıklamada "Ancak hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır. Bu vesile ile akşam saatlerinde Bahadır Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş'deki tüm görevlerinden 10 Ağustos 2018 günü saat 20.04 itibariyle istifa etmiştir." denildi.

İsfanın İmamoğlu tarafından kabul edildiği ve "şeffaf yönetim anlayışımız gereği sürecin tüm ayrıntısıyla paylaşıldığı" vurgulandı.

Açıklama "Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz." ifadeleriyle sona erdi.

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