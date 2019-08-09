HABER

İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 21:56 | Son Güncelleme

İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin istifa etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin'in istifa ettiği bildirildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 8 Ağustos'ta İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştiraki olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin'in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenilerinin kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandığı belirtildi.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı inceleme başlatıldığı anlatılan açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğüne atanmadan önce Bahaddin Yetkin'in AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunun bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık atamalarda liyakate önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını belirtmişti. Bu vesileyle söz konusu adaylık, atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır. Bu vesileyle akşam saatlerinde Bahaddin Yetkin ile durum paylaşılmış, kendisi de İSBAK A.Ş'deki tüm görevlerinden 20.04 itibarıyla istifa etmiştir. İstifa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir."

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendiTEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi
TEM'de iki katlı otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandıTEM'de iki katlı otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İSBAK A.Ş Genel Müdürü Bahadır Yetkin istanbul büyükşehir belediyesi istifa

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.