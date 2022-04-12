İşbaşı eğitim programı nedir? İşbaşı eğitim programından kimler yararlanabilir? İşbaşı eğitim programının şartları nelerdir?

İşbaşı eğitim programı, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında gündeme geldi. İç ve dış siyaset, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ekonomik önlemlerin ele alındığı Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alındı. Ek istihdama destek sağlanması yönünde atılan en önemli adımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitimi kapsamında 3 veya 6 ay işçilerin sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığının karşılayacağını da açıklamasına ekledi. Vatandaşlar, işbaşı eğitim programının ne olduğu ve kimlerin yararlanacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Erdoğan, ''İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak.'' dedi.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.



Ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabilmektedir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ NE KADAR?

Söz konusu program; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay,

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebildiği İŞKUR sayfasında yer alan bilgiler.

