İşbaşı eğitim programı nedir? İşbaşı eğitim programından kimler yararlanabilir? İşbaşı eğitim programının şartları nelerdir?

İşbaşı eğitim programı, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında gündeme geldi. İç ve dış siyaset, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ekonomik önlemlerin ele alındığı Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alındı. Ek istihdama destek sağlanması yönünde atılan en önemli adımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitimi kapsamında 3 veya 6 ay işçilerin sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığının karşılayacağını da açıklamasına ekledi. Vatandaşlar, işbaşı eğitim programının ne olduğu ve kimlerin yararlanacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Erdoğan, ''İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak.'' dedi.
Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.
Söz konusu program; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay,
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebildiği İŞKUR sayfasında yer alan bilgiler.
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