İscehisar'da başkan makam odasının kapısını söktürdü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesi belediye başkanı olan Demokrat Partili (DP) Ahmet Şahin, devir teslim töreninin hemen ardından makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Şahin, "Belediye başkanına herkes ulaşmalı. Belediye başkanının kapısı halkına kapalı olmaz" dedi.

İscehisar'da seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle DP'den belediye başkanı seçilen Ahmet Şahin, dün ilçe adliyesine giderek, mazbatasını aldı. Partililerin eşlik ettiği Şahin, daha sonra belediye binasına geçti. Şahin'i belediye önünde meclis üyeleri ve personel karşıladı. AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Çibik'ten görevi devralan Şahin, Çibik'e ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bugün ne Mustafa Çibik kaybetti ne de biz kazandık. Kazanan İscehisar halkı oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mustafa Çibik de 31 Mart seçimlerinin demokratik bir ortamda yapıldığını kaydederek, "Allah başkanlığı Ahmet Şahin'e nasip etti. Önümüzdeki süreçte yeni başkanımıza üstün başarılar diliyorum. Her şey İscehisar için. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

KAPISINI SÖKTÜRDÜ

Devir teslim törenin ardından Başkan Şahin, personele ilk talimatını vererek, makam odasının kapısını söktürdü. Makam odasında tebrikleri kabul eden Başkan Ahmet Şahin, "Biz aslında kapıyı sembolik olarak söktük. Buradaki amaç gönlümüzün kapısını milletimize açmaktı. Biz de milletimize gönlümüzün kapısının açık olduğunu hem söyledik hem de ilk icraatımız olarak o kapıyı söktük. Belediye başkanına herkes ulaşmalı. Belediye başkanının kapısı halkına kapalı olmaz" dedi.

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