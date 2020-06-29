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  4. Ischinger: AB Libya’da askeri tehdit seçeneğini kullanmalı

Ischinger: AB Libya’da askeri tehdit seçeneğini kullanmalı

29.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupa Birliği’nin Libya’daki iç savaşta gerekirse silah gücüyle sözünü dinletmesi gerektiğini söyledi.

Ischinger: AB Libya’da askeri tehdit seçeneğini kullanmalı

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupa Birliği'nin Libya'daki iç savaşta gerekirse silah gücüyle sözünü dinletmesi gerektiğini söyledi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir mülakat veren emekli büyükelçi Ischinger "Avrupa askeri ağırlığını ortaya koymalı ki bir ateşkese varılabilsin" dedi.

Ischinger "Uluslararası çatışmalarda askeri araçlarla operasyon tehdidinde bulunmayanların diplomasisi de söz sanatından öteye geçemez" diye konuştu.

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"Almanya güç diliyle konuşmayı öğrenmeli"

Güvenlik uzmanı Ischinger Almanya'nın 1 Temmuz'dan itaberen Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak olmasına ilişkin de yorum yaptı. Avrupa Birliği'nin çıkarlarını dışarıda daha iyi temsil edebilmek istiyorsa "güç diliyle" konuşmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: "Bunun önkoşulu da Almanya'nın güç diliyle konuşmayı öğrenmesidir."

Alman hükümetinin ocak ayında enerjik bir biçimde uluslararası Libya konferansını hazırlamasının önemli olduğunu vurgulayan Ischinger "Sonuç ise ne yazık ki şimdiye kadar hemen hemen sıfır" dedi. Çatışmada faal olan Rusya, Türkiye ve Mısır gibi güçlerin Almanya ve partnerleinin çağrılarını dikkate almadığını ve bu ülkelerin "kimin askeri yolla konuştuğunu" önemsediğini belirtti.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana Libya'da bir iç savaş sürüyor. Rusya, Libya'da General Halife Hafter'i destekleyen bir tutum izlerken Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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