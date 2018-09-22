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İşçi alımında aynı kişilerin isimleri birden fazla çıkınca kura çekilişi iptal edildi -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

BOLU'da, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 450 kişinin işe alınması ile ilgili çekilen kurada aynı isimlerin birden fazla kez kuradan çıkması nedeniyle kura çekilişi iptal edildi.

BOLU,(DHA)- BOLU'da, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 450 kişinin işe alınması ile ilgili çekilen kurada aynı isimlerin birden fazla kez kuradan çıkması nedeniyle kura çekilişi iptal edildi. Kura çekilişi aynı gün yenilendi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 450 işçinin alınacağı duyuruldu. Başvurular İşkur İl Müdürlüğü tarafından alındı. İşçilerin alımı için geçen Perşembe günü İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonunda noter huzurunda kura çekimi düzenlendi. Kura çekiminde bazı isimlerin listeden birden fazla kez çıkması nedeniyle diğer işçi adayları duruma tepki gösterdi. Kura çekimi iptal edildi.

VALİLİK NOTER HATASI

Bolu Valiliği konuyla ilgili yapılan açıklamada işlemlerin noterlik makamı tarafından yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarımızda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere, Toplum Yararına Program kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü?nce tahsis edilen 450 kişilik programa müracaatlar İşkur İl Müdürlüğümüzce alınmıştır. Müracaat listeleri İşkur İl Müdürlüğümüzce, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen noterliğe listeler ulaştırılmıştır. Müracaatlar içinden programa katılımcı sayısını belirleme işlemleri noterlik makamınca yapılmıştır. 20 Eylül günü saat 09.45'de İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonunda noterlikçe yapılan kura çekiminde torbadan aynı isimlerin mükerrer çıkması üzerine kura torbasına isimlerin konulması işleminde hata olduğu anlaşılmış ve kura çekimi iptal edilmiştir. Başvuru listelerinden torba oluşturma ve kura çekimi işlemlerinde gerek İşkur İl Müdürlüğümüzün gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili noterlikçe hatalı oluşturulan kura torbaları yeniden düzenlenerek aynı gün aynı yerde saat 17.00'da kura çekimi tekrarlanmıştır. Noterlikçe belirlenen hak sahipleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirilmiş ve gerekli duyurular yapılmıştır.

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