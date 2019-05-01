İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Devrilen otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'DA KUTLAMALAR İPTAL

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs programı, Kahramanmaraş’tan programa katılmak için Şanlıurfa’ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.