İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza!
KORKUNÇ KAZANIN DETAYLARI
Devrilen otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
KUTLAMAYA GİDERKEN DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
DEVRİLEN OTOBÜSE ARABA ÇARPTI
Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.
KORKUNÇ KAZADA 5 ÖLÜ
Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
14 KİŞİ YARALI
Araçlarda yaralanan 15 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞANLIURFA'DA KUTLAMALAR İPTAL
Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs programı, Kahramanmaraş’tan programa katılmak için Şanlıurfa’ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.
Şanlıurfa'daki kazadan görüntüler
Şanlıurfa'daki kazadan görüntüler
Şanlıurfa'daki kazadan görüntüler
Şanlıurfa'daki kazadan görüntüler
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