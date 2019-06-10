HABER

İşçi çalıştırma tartışması yaşadığı komşusunu tabancayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 20:20 | Son Güncelleme

TOKAT'ta tarlada işçi çalıştırma tartışması iki komşu arasında silahlı kavgaya dönüştü.

İşçi çalıştırma tartışması yaşadığı komşusunu tabancayla öldürdü

TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta tarlada işçi çalıştırma tartışması iki komşu arasında silahlı kavgaya dönüştü. Mesut Giden, iddiaya göre tartasında işçi çalıştırmasını engellemeye çalışan komşusu İnan Genç'i (36) tabancayla vurarak öldürürken, yanındaki K.K.'yı (22) ise yaraladı.
Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü'nde yaşandı. İddiaya göre köyde yaşayan İnan Genç, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Mesut Giden'in tarlasında çalışmak için köye gelen işçilerin yolunu keserek engel olmaya çalıştı. Durumu haber alan Mesut Giden, köy girişine gelerek İnan Genç ile tartışmaya başladı. Tartışma tarım işçilerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. İnan Genç uzaklaşmak için aracına bindiği sırada Mesut Giden yanında bulundurduğu ruhsatlı tabanca ile ateş açtı. İsabet eden kurşunlarla İnan Genç olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki K.K. ise yaralandı. Yaralı K.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan alınan şüpheli Mesut Giden işlemlerinin ardında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Karabük’te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildiKarabük’te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi
Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulunduMogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.