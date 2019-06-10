İşçi çalıştırma tartışması yaşadığı komşusunu tabancayla öldürdü

TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta tarlada işçi çalıştırma tartışması iki komşu arasında silahlı kavgaya dönüştü. Mesut Giden, iddiaya göre tartasında işçi çalıştırmasını engellemeye çalışan komşusu İnan Genç'i (36) tabancayla vurarak öldürürken, yanındaki K.K.'yı (22) ise yaraladı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü'nde yaşandı. İddiaya göre köyde yaşayan İnan Genç, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Mesut Giden'in tarlasında çalışmak için köye gelen işçilerin yolunu keserek engel olmaya çalıştı. Durumu haber alan Mesut Giden, köy girişine gelerek İnan Genç ile tartışmaya başladı. Tartışma tarım işçilerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. İnan Genç uzaklaşmak için aracına bindiği sırada Mesut Giden yanında bulundurduğu ruhsatlı tabanca ile ateş açtı. İsabet eden kurşunlarla İnan Genç olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki K.K. ise yaralandı. Yaralı K.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan alınan şüpheli Mesut Giden işlemlerinin ardında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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