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İşçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşçi çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...

10.06.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden pandemi sürecinde işten çıkarma yasağı uygulamasına devam ediliyordu. Pandemiyle beraber hayatımıza giren bu fesih yasağı geçtiğimiz sene ilk defa uygulanmıştı. İstisnai durumlar dışında işten çıkarma yapılamayan uygulamanın bitiş tarihi merak ediliyor. Peki işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşçi çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...

İşçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşçi çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...

Geçtiğimiz yıl başlayan pandemiyle beraber hayatımıza giren işten çıkarma yasağı geçtiğimiz sene ilk defa uygulanmıştı. Vatandaşlar bazı istisnai durumlar haricinde işten çıkarma yapılamayan uygulamanın bitiş tarihini merak ediliyor. Peki işçi çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

2020 senesinde başlayan pandemiyle beraber hayatımıza giren işten çıkarma yasağı geçtiğimiz sene ilk defa uygulanmış ve çalışanlar için işten çıkarma yasağı uygulaması devreye girmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, binlerce insanı ilgilendiren müjdeleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarma yasağı hakkında şu ifadeleri kullandı;

"TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler."

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Daha önce işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması alınan kararlar ile birlikte 17 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni tarih ise 30 Haziran olarak belirlendi. Yani iş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran 2021 tarihine dek uzatıldı.

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