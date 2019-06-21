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İşçi eksikliği Almanya'nın büyümesini yavaşlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:40 | Son Güncelleme

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün Bertelsmann Vakfı için yaptığı araştırmaya göre, Almanya’da 2035’te ekonomik büyüme demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0,6 gerileyecek

BERLİN (AA) – Alman ekonomisi gelecek 15 yıl boyunca demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı geçen 15 yıldan daha yavaş büyüyecek.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Bertelsmann Vakfı için yaptığı araştırmada, Almanya’da 2035’te ekonomik büyüme demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0,6 gerileyecek.

Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisi gelecek 15 yılda 2003-2018 arasındaki büyümeden daha az büyüyecek.

Ifo Dresden Şubesi Müdürü Joachim Ragnitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde doğudaki bazı eyaletlerin yapısal olarak zayıflıktan dolayı daha kötü bir ekonomik büyüme göstereceklerini belirterek, “Berlin ve Hamburg şehirlerinin yanı sıra Baden-Wuerttemberg ve Bavyera’nın 2035’e kadar ekonomik büyümede ön sıralarında olmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Ekonomik güç ve yaşam standartlarındaki bölgesel farklılıkların gelecek yıllarda önemli ölçüde artacağına dikkati çeken Ragnitz, “Refahtaki bölgesel farklılıkların yakın gelecekte azaltılabileceği fikrinden vazgeçmenin zamanı geldi. Bu, Doğu ve Batı Almanya arasındaki farkın daha fazla kapanmayacağı anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli eleman eksikliği ülkede kronik hale gelirken, ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen yaklaşık 1,5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamıyor.

Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar avro kayba uğradığını tahmin ediyor.

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Almanya Almanya Ifo büyüme

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