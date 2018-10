İşçi, emekli, patron... Herkesin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaya yönelik önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, “Milletimizin yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz” derken vatandaşın ve şirketlerin sıkıntılarına yeni önlemler alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları piyasa tarafından merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan konuşmasında “Türkiye kimseden para talep etmiyor, bizim tüm çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamaktır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için gereken her türlü desteği ve her türlü güvenceyi veriyoruz. Ekonomimizin dengelerini, finanstan yatırımlara kadar her alanda tahkim etmeye yönelik programları dikkatle hayata geçiriyoruz. Yeni Ekonomi Programı bunun en önemli adımlarından biridir” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayicimizin, tüccarımızın, esnaf ve sanatkârımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları biz gayet iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin ve aciliyetinin de farkındayız. Tüm bu sıkıntıların çözümüne yönelik hazırlıklarımız, çalışmalarımız var.”

