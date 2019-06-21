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"İşçi kardeşlerimiz, bayram ikramiyelerinin ödenmesini bekliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay: - "Ankara'da Mustafa Tuna döneminde bazı şirketlerin parası olmadığı için ikramiyeler, Büyükşehir Belediye Meclis kararı alınarak ödendi. Biz belediyeleri anlıyoruz. Ama işçi kardeşlerimiz de toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiye hakkının ödenmesini bekliyorlar. Başkan Yavaş'ın buna bir çözüm bularak ödemeyi yapacağına inanıyoruz" - "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde de ekonomik anlamdaki sıkıntılardan dolayı bayram öncesi normal maaşın yarısını ödediler. Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için mahkeme sürecimiz de devam ediyor"

ÖMER OLCAY - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Mustafa Tuna döneminde bazı şirketlerin parası olmadığı için ikramiyeler, Büyükşehir Belediye Meclis kararı alınarak ödendi. Biz belediyeleri anlıyoruz. Ama işçi kardeşlerimiz de toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiye hakkının ödenmesini bekliyorlar. Başkan Yavaş'ın buna bir çözüm bularak ödemeyi yapacağına inanıyoruz." dedi.

Toruntay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı bazı şirketler başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri bazı belediye şirketlerindeki işçilerin, ramazan bayramı ikramiyelerini henüz alamadığını ve bazı belediyelerde toplu iş sözleşmeleri imzaladıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin işçi ikramiyelerini ekonomik olarak sıkıntı yaşadıkları için yatıramadıklarını belirten Toruntay, "Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda şirket çalışanı var. Başka sendikalara bağlı sözleşmeler de vardır. 17 bin civarında işçi arkadaşımızın ödenmeyen 13 günlük yevmiyeleri söz konusudur." diye konuştu.

- "Ankara'nın eski başkanları ikramiyeleri zamanında ödüyordu"

Ankara Büyükşehir Belediyesinde eski dönem başkanlarının işçilere ikramiye ödemelerini zamanında gerçekleştirdiğini ifade eden Toruntay, "Mustafa Tuna döneminde bazı şirketlerin parası olmadığı için ikramiyeler Büyükşehir Belediye Meclis kararı alınarak ödendi. Biz belediyeleri anlıyoruz. Ama işçi kardeşlerimiz de toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiye hakkının ödenmesini bekliyorlar. Başkan Yavaş'ın buna bir çözüm bularak ödemeyi yapacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de ikramiyeleri ödemedi"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de işçilere bayram ikramiyesi ödemediğinin bilgisini veren Toruntay, belediyeye ikramiyeleri ödemesi için dava açtıklarını aktardı.

Toruntay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile toplu sözleşme yapmak için masada anlaşamadıklarını, konuyu Yüksek Hakem Kuruluna taşıdıklarını ifade ederek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde de ekonomik anlamdaki sıkıntılardan dolayı bayram öncesi normal maaşın yarısını ödediler. Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için mahkeme sürecimiz de devam ediyor. Sözleşmelerin Yüksek Hakem Kurulundan imzalanıp çıkmasıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesindeki üyelerimiz, toplu sözleşme farklarını da alacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Belediye ile Antalya'da toplu iş sözleşmesi imzalandı"

Büyükşehir belediyelerinde ulaşım alanında çalışan sendika üyeleri için toplu iş sözleşmesine ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Toruntay, Antalya Büyükşehir Belediyesiyle sözleşmeyi masada olumlu olarak sonuçlandırdıklarını söyledi.

Antalya'da ulaşım alanında Büyükşehir Belediyesine bağlı şirkette çalışan belediye işçilerinin, bu bayram ikramiye alacaklarını dile getiren Toruntay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Büyükşehir Belediyemizde 18 Haziran itibarıyla sözleşmelerimizi imzaladık. Grev oylamasına gidildi. Grevde 'evet' çıktı. Şayet 18 Nisan itibarıyla o sözleşmeyi belediye ile imzalamamış olsaydık greve gidecektik. Ortak memnuniyet ile sözleşmeyi imzaladık. Ulaşım anlamında greve gitmek istemiyorduk. Biten sözleşme sonucunda şehir mağdur olmadı."

- "CHP'li belediyelerde işçi daha yoğunlukta bulunuyor"

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" ile ilgili değerlendirmede de bulunan Toruntay, yürüyüşün, yarın CHP Genel Merkezi önünde son bulacağını ifade etti. Toruntay, şunları kaydetti:

"Burada sadece CHP'li belediyeler değil, HDP'li belediyelerde de bir kısım sendikalarımıza bağlı işçi çıkışları söz konusu oldu. Tabii CHP'li belediyelerde işçi daha yoğunlukta bulunuyor. İşini yapmayan ya da yüz kızartıcı suçu olan arkadaşlar işine devam edecek diye bir şey yok. İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz. Konuyla ilgili kurumlarda belirli kurullar vardır, o kurullarda konu görüşülür ve karar verilir. Hiçbir gerekçe olmadan işten çıkartmaları doğru bulmuyoruz. Onun için bu yürüyüş cumartesi sonuçlanacak."

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