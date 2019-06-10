HABER

İşçi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 23:10 | Son Güncelleme

Tokat’ta işçi tartışması nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyünde iddiaya göre, M.G’nin kiraz bahçesinde çalıştırılmak üzere tutulan işçileri taşıyan kamyonetin önü köy yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle İnan Genç (36) tarafından kesildi.

İşçi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat’ta işçi tartışması nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyünde iddiaya göre, M.G’nin kiraz bahçesinde çalıştırılmak üzere tutulan işçileri taşıyan kamyonetin önü köy yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle İnan Genç (36) tarafından kesildi. Yaşananları haber alarak gelen M.G. ile İnan Genç arasında yaşanan tartışma tarım işçilerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. İnan Genç arabasına yönelerek binmek istediği sırada M.G. ruhsatlı tabanca ile ateş açtı. Silahlı saldırıda Genç olay yerinde hayatını kaybederken aracın yanında bulunan K.K. (22) bacağından yaralandı. Yaralı genç ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, olayda hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastane morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan M.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası İnan Genç’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verildi.

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
Yakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorumYakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum
Muğla'da tarihi tüfek operasyonuMuğla'da tarihi tüfek operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Suriyelilere plaj yasağı!

Suriyelilere plaj yasağı!

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.