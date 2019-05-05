İşçi olarak başladığı seralarda bugün yurt dışına çiçek ihraç ediyor

Şanlıurfa’dan 13 yıl önce seralarda çalışmak için işçi olarak Antalya’ya gelen 30 yaşındaki Hayrettin Özçakı, ailesinin de desteğiyle 1 milyon 200 bin TL’ye 17 dönüm üzerinde çiçek üretim tesisi kurarak, yurt dışına çiçek ihraç ediyor.

30 yaşındaki Hayrettin Özçakı, 2006 yılında seralarda çalışmak için Şanlıurfa’dan Antalya’ya geldi. Aksu ilçesine yerleşen Özçakı, birçok serada ailesi ile birlikte çiçek üretmeye başladı. Bir süre sonra kendi serasını kurarak çiçekleri kendisi üretmeye karar Hayrettin Özçakı, mahallenin muhtarının annesinden 17 dönümlük arazini kiraladı. Burada önce 17 dönüm alan üzerine sera yapan Özçakı, daha sonra seralarında farklı türlerde çiçekler yetiştirmeye başladı. Çektiği banka kredisinin yanı sıra ailesinin de desteğini arkasına alan Özçakı, 17 dönüm serayı 1 milyon 200 bin TL’ye kurdu.

“İşçi olarak buraya geldim”

Serada ürettiği karanfil ve diğer türde çiçekleri Hollanda ve İngiltere pazarlarına ihracat eden Özçakı, kısa sürede servetine servet kattı. Özçakı, bir zamanlar kendisinin de işçi olarak çalıştığı seralarda bu kez 15 işçisi bulunan patron oldu. Özçakı, zaman zaman işçilerine yardımcı da olmaya da devam ediyor.

Hayat hikayesini İHA muhabirine anlatan Özçakı, “2006 yılında Şanlıurfa Viranşehir’den Antalya’ya geldim. Antalya’da seralarda çeşitli işlerde çalıştım. İşçi olarak buraya geldim. 2011 yılında kendim sera kiralamaya karar verdim. 2016 yılına kadar kendi küçük seramda üretim yaptım" dedi.