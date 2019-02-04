HABER

İşçi olarak girdiği komşusunun atölyesini satın alıp fabrikaya dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşayan 49 yaşındaki Arife Güler Kaftancı, 1997 yılında işçi olarak çalışmaya başladığı çelik kapı üretimi yapılan atölyenin sahibi oldu.

Kayseri'de yaşayan 49 yaşındaki Arife Güler Kaftancı, 1997 yılında işçi olarak çalışmaya başladığı çelik kapı üretimi yapılan atölyenin sahibi oldu. Komşusuna ait atölyeyi 1 yıl sonra satın alan Kaftancı, forklift sürüp, kaynak yaparak, hem üretimde hem idari bölümde çalıştı. Satın aldığı atölyeyi 13 yıl sonra fabrikaya dönüştüren Kaftancı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına kapı gönderip, yurt dışına ihracat yapıyor.
Evli ve 2 çocuk annesi Arife Güler Kaftancı, 1997 yılında astsubay eşinin tayini nedeniyle Kayseri'ye taşındı. Kaftancı, komşusu Havva Kuşçu'ya ait Kayseri Ağaç İşleri Bölgesi'ndeki çelik kapı üretimi yapılan atölyesinde çalışmaya başladı. Kaftancı, 1 yıl sonra komşusunun da isteğiyle 10 civarında işçinin çalıştığı atölyeyi satın aldı.
ORTADOĞU'YA İHRACAT YAPIYOR
Arife Güler Kaftancı, başına geçtiği atölyeyi idari olarak yönetirken, üretimde de çalışmaya devam etti. Forklift sürüp, kapı boyayan, kaynak yaparak işçileriyle birlikte çalışan Kaftancı, 2010 yılında atölyeyi fabrikaya dönüştürdü. Kaftancı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikayı, 2014 yılında biraz daha büyüterek şimdiki haline getirdi. İşçilerin, 'Arife abla' diye hitap ettiği Kaftancı, şimdi 40 kişiye istihdam sağlarken, ayda 2 bin kapı üreterek Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiyor. Kaftancı, başta Mısır olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapıyor. Hala iş önlüğü giyerek üretimde çalışmaya devam eden Kaftancı'ya, emekli olan eşi de pazarlama bölümünde destek oluyor.
KAYSERİ'DE ÇELİK KAPIDA İLK KADIN PATRON
İşletme Bölümü okurken 2'nci sınıfta üniversiteyi bırakıp İstanbul'da iş hayatına atılan Kaftancı, çanta sektöründe imalat ve satış yaptıktan sonra Kayseri'de komşusunun yönlendirmesiyle fabrika sahibi olduğunu söyledi. Ticareti İstanbul'da öğrendiğini anlatan Kaftancı, Çelik kapı sektöründe Kayseri'de ilk kadın patronum. Aynı zamanda işçilerimle beraber çalışmaya devam ediyorum. Kadın isterse bir eli ile beşiği, diğer eli ile dünyayı sallar. İşinizin kölesi olmanız lazım. İşi iyi yapmak için boyamı da atıyorum, kaynağımı da yapıyorum, forklift de sürüyorum dedi.
'ZORU SEVİYORUM'
İşçilerle aile gibi olduklarını ifade eden Kaftancı, Mesela benim en az çalışan işçim 6 yıllıktır. Onların her türlü sorunları ile ilgilenirim. İşçilerimin sorunları olmaları benim için hiç önemli değil. İnsan odaklı yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Onları kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de 'Önce insan' diyorum. Beni görenler 'Neden butik değil, pasta-börek değil de erkeklerin ağırlıklı olarak uğraştığı bir iş olan çelik kapı sektörü' diyorlar. Galiba ben biraz zoru seviyorum dedi.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Crowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü FırsatıCrowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü Fırsatı
Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculukMetrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

İstanbul'da metro arızası! Üsküdar - Çekmeköy hattında aksama

İstanbul'da metro arızası! Yoğunluk yaşanıyor

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Sınırı aşan mermiler Gaziantep'te oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

Oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.