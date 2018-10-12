HABER

İşçi önlüğü giyip demir korkulukları çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi yazan işçi önlüklerini giyip köprülerin demir korkulukları keserek çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Samsun'un Ladik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi yazan işçi önlüklerini giyip köprülerdeki demir korkulukları çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Nusratlı, İsasofta ve Güvenli mahallelerini birbirine bağlayan 3 köprünün demir korkulukları oksijen kaynağıyla kesilerek çalındı.

Mahalle muhtarları, köprülerin korkuluklarının yerinde olmadığını Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Belediye ekiplerinin korkulukları sökmediğinin anlaşılması üzerine olay jandarmaya bildirildi.

Jandarma ekipleri, zanlılardan birini Güvenli Mahallesi, diğerini ise üzerinde "Büyükşehir Belediyesi görevli" yazan kamyonetle Ladik'ten Amasya'nın Taşova ilçesine kaçarken yakaladı.

Ekipler, kamyonette yaptıkları aramada, üzerinde Büyükşehir Belediyesi yazan iş önlüğü, oksijen kaynağı, baret ve kesici aletler buldu.

Gözaltına alınan Fatih E. ile A.P, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldiSuudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi
Yamaçtan kopan dev kaya, evin yanına düştü, faciadan dönüldüYamaçtan kopan dev kaya, evin yanına düştü, faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demir korkuluk hırsızlık Ladik Samsun

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.