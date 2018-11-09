'Kız öğrencilere orgazm eğitimi verilsin' önerisi

Grazia'ya konuşan Jess Phillips, "Kadınların beklentileri daha büyük olmalı, daha fazlasını talep etmeye başlamalıyız" dedi. "Okullara dalıp çocuklara mastürbasyon yapmasını öğretmeyi kast etmiyorum" diye ekleyen kadın vekil, ama okullarda kız öğrencilere orgazmla ilgili ders verilmesi gerektiğini söyledi.

2 çocuk annesi 37 yaşındaki siyasetçi, İngiltere'deki araştırmalara göre heteroseksüel cinsel ilişki sırasında her zaman ya da genellikle orgazm olma oranının erkeklerde yüzde 95, kadınlarda ise yüzde 65 olduğuna dikkat çekti.

Ortaokuldan itibaren cinsellik eğitiminin zorunlu ders olması için kampanya yürüten İşçi Partisi Birmingham Yardley milletvekili, erkeklerle kadınlar arasındaki orgazm uçurumunun kapanması için öğrencilikten cinsel hazzın öğrenilmesinin önemli olduğu söyledi.

Daha önce Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi içinde erkeklerin kadınlara yaklaşımının en kötü cinsiyet ayrımcılığını oluşturduğunu söyleyerek gürültü koparan milletvekili Jess Phillips, yeni bir tartışma yarattı.

EVDE ÇIPLAK DOLAŞMA ALIŞKANLIĞI VAR

Bir öğretmen ile bir sağlık uzmanının 4. çocuğu olan Phillips, çocukluğunu cinselliğin açıkça konuşulduğu ve çıplaklık dolaşmanın normal karşılandığı bir ev ortamında geçirdiğini belirtti.

Kocasına göre iki oğullarıyla birlikte yaşadıkları evde de genelde çıplak dolaşan Phillips, çocukları cinsellik, kendi bedenleri ve ilişkiler konusunda eğitmenin, kadınlara yönelik şiddeti önlemenin de anahtarını oluşturuyor.

'ŞİDDETİ BİTİRMENİN DE YOLU'

"Kadınları özgürleştirmek ve şiddeti bitirmekle ancak erkek ile kadın arasındaki güç savaşı ve dengesizliği yıkabiliriz" diyen İşçi Partisi milletvekili "Haydi utanç hissetmeye artık son verelim" diye ekledi.

Phillips, geçen yıl kendi partisi dahil sol kesimdeki erkeklerin cinsiyet ayrımcılığından şikayet ettiğinde, Twitter'da bazı erkek kullanıcıların "Sen ayrımcılığı hak ediyorsun, şişko ve çirkinsin, herhalde muayyen günündesin" tarzında mesajlarıyla karşılaşmıştı. Kadın vekil o dönemde günde 600 tecavüz tehdidi aldığından söz etmişti.

İngiliz müfredatına göre ortaokullardan itibaren 'cinsellik ve ilişki' eğitimi veriliyor. Bunun üreme ve cinsel sağlık gibi kısımları, bilim müfredatı kapsamında zorunlu. Diğer kısımlarıyla ilgili derslerden ise isterse veli çocuğunu alabiliyor.

