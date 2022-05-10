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İşçi Partisi lideri Keir Starmer: Covid sınırlamalarını ihlal nedeniyle ceza alırsam istifa ederim

10.05.2022 04:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Covid sınırlamalarını ihlal şüphesiyle başlatılan bir soruşturmada ceza alırsa istifa edeceğini söyledi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer: Covid sınırlamalarını ihlal nedeniyle ceza alırsam istifa ederim

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Covid 19 sınırlamalarını ihlal şüphesiyle başlatılan bir soruşturmada ceza alırsa istifa edeceğini söyledi.

Starmer hakkında, 2021 Nisan ayındaki bir etkinlik nedeniyle polis soruşturması başlatıldı.

Söz konusu etkinlik, bir kampanya ziyareti sırasında gerçekleşti.

İşçi Partisi lideri, yemek yediği ve bira içtiği etkinliğin bir iş buluşması olduğunu, kuralları ihlal etmediğini savunuyor.

Partiden yapılan açıklamada, bira içilen yemeğin, iş devam ederken yendiğinin altı çizildi.

Aynı açıklamada, soruşturma konusu olan gecenin görüntülerinin de bu iddiayı kanıtlar nitelikte olduğu ifade edildi.

Ancak Muhafazakar Partili Kültür Bakanı Chris Philp, "istifa ederim" açıklamasıyla Starmer'ın polisi baskı altına aldığını savundu.

BBC'ye konuşan Muhafazakar Parti vekili Graham Stuart da, Starmer'a "hemen" istifa çağrısında bulundu ve Başbakan'a benzer soruşturma sırasında bu çağrıyı yaptığını hatırlattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020 yılının Haziran ayında Covid-19 pandemisinde uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Özür dileyen Johnson ve Sunak, istifa etmedi.

'Ahlaki anlamda bir miktar mevzi kazanmış oldu'

BBC Politika editörü Chris Mason, muhalefet liderinin istifa kartını ortaya koyarak büyük bir kumar oynadığını değerlendirdi.

Bu görüntülerin Covid sınırlamalarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma açıldı

Eğer bir şey yapmasaydı, soruşturmanın süreceği iki ay boyunca elleri kolları bağlanacaktı.

Ama Sir Keir, eğer ceza alırsa istifa edeceğini söyledi.

Bu adımla en azından ahlaki anlamda bir miktar mevzi kazanmış oldu. Diğerleri için koyduğu seviyenin kendisi için de geçerli olduğunu gösterdi.

Bu Durham polisinin omuzlarına devasa bir sorumluluk yüklüyor. Alacakları karar, gelecekteki başbakan olmak isteyen birinin siyasi kariyerini bitirebilir.

Bu adım kısa vadede Keir Starmer'a siyasi hareket alanı veriyor.

Uzun vadede de eğer ceza almamayı başarırsa, kamuoyu karakteri ile ilgili fikir sahibi olur.

Ama eğer ceza alırsa bu onun için oyunun sonu, İşçi Partisi içinse liderlik yarışı demek.

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