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İşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

MERSİN'de yaşayan yol yapım teknisyeni Mehmet Ekrem Akça (63) geçmişten günümüze yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarını tuvale aktararak ölümsüzleştirdi.

İşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardı

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yaşayan yol yapım teknisyeni Mehmet Ekrem Akça (63) geçmişten günümüze yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarını tuvale aktararak ölümsüzleştirdi. Akça, katıldığı birçok yarışmada mansiyon ödüllerine layık görüldü.
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde yol yapım teknisyeni olarak çalışan işçi Mehmet Ekrem Akça'nın, 46 yıl önce hobi amacıyla başladığı resim yapma çabası zaman içinde bir tutkuya dönüştü. Türkiye'nin farklı illerinde çalıştığı şantiyelerde mesai saatleri dışında yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarını tuvallere işleyen Akça, farklı illerde karma sergiler açtı, katıldığı birçok yarışmada da mansiyon ödüllerine layık görüldü. Geçmişten günümüze yol çalışmalarında izlenimleri ile yaşanan zorlukları realizm tekniğiyle tuvale aktaran Akça, yağlı boya ile 100’ü aşkın resim çizdi.
Akça, resim sanatına olan bağımlılığını dört karma sergisiyle pekiştirdiğini belirterek, "Resim yapmaya lise yıllarında başladım. Öğretmenim yeteneğimi keşfederek bana büyük destek verdi. Böylece resim çalışmalarına başlamış oldum. Resim yapma çabası zaman içinde bir tutkuya dönüştü. Adana, Mersin ve Kayseri’de toplam dört sergi açtım. Resimlerim büyük ilgi gördü. Daha sonra çeşitli yarışmalara katılarak mansiyon ödülleri aldım" dedi. 1976 yılında karayollarında işe girdiğinden beri yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarını fırçasıyla tuvallere yansıttığını ifade eden Akça, "Karayollarının geçmişten günümüze yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarında izlenimlerimi ve yaşanan zorlukları kendi estetik anlayışımla yorumlayarak tuvale aktarıyorum. Özellikle eski makinelerle çalıştığımız zamanları, yolların ne tür zahmetlerle emek harcanarak yapılış şekillerini, iş makinelerin zor şartlarda çalışmalarını anlattığım resimlerimle geçmişi canlandırıp gelecek nesillere aktarmak istiyorum" diye konuştu.

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İşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardıİşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardıİşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardıİşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardı

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