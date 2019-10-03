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"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel: - "Yapılan tüm çalışmalara rağmen dünyada ve ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları can almaya, sakat bırakmaya devam etmektedir"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, "Yapılan tüm çalışmalara rağmen dünyada ve ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları can almaya, sakat bırakmaya devam etmektedir." dedi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Maden Mühendisliği Bölümü iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu" başladı.

Yüksel, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'ndeki sempozyumun açılışında, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tüm dünyada önemli bir problem olduğunu söyledi.

İş kazalarına değinen Yüksel, şöyle konuştu:

"Yapılan tüm çalışmalara rağmen dünyada ve ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları can almaya, sakat bırakmaya devam etmektedir. Çalışan işçi sayısına göre ölüm oranı, ülkelerin gelişmişlik derecesiyle ters orantılı biçimde değişmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, iş kazalarında her gün binlerce insan ölmekte, yüz binlerce insan yaralanmakta ve meslek hastalığına yakalanmaktadır."

- "Dünyanın en zor mesleği madencilik"

Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Mehmet Yılmaz da maden kazalarını minimuma indirmenin herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Bize, size, herkese ve ülkemizi yönetenlere düşen temel görev, tüm dünyada da örnekleri görüldüğü üzere, bir tek madencimizin dahi burnu kanamadan mesleği, sektörü hep ileri noktalara taşımak olmalı." ifadesini kullandı.

ÇÜ Öğretim Üyesi ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özen Kılıç da sempozyumda Almanya, Slovenya, Polonya, Yunanistan, İran ve Azerbaycan'dan katılımcıların sunumlar gerçekleştireceğini kaydetti.

Sempozyumda 51 bildiri sunulacağını dile getiren Kılıç, toplantıda ayrıca madencilik sektöründe yaşanan kazaların, neden-sonuç ilişkilerinin değerlendirileceğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Elekçioğlu'nun da konuşma yaptığı sempozyumda, daha sonra ilgililer sunumlarını gerçekleştirdi.

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