İşçi sendikasına kumar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kadim İnşaat İşçileri Sendikası'na ait binada kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı belirlenen 118 kişiye toplam 37 bin 760 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, ayrıca bina içerisinde sigara içtiği belirlenen 93 kişiye kapalı alanda tütün mamulü içmekten 153'er TL olmak üzere toplamda 14 bin 229 TL idari para cezası yazdı. 5 kişiye de kimlik bildirmemekten 153 TL olmak üzere toplamda 765 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan aramada, 3 adet projeksiyon cihazı, 39 adet adet tombala kartı, bin 345 adet pul, 174 adet üzeri numaralı plastik top, 2 adet yaka mikrofonu, 2 adet hoparlör, 1 adet güç kaynağı, 1 adet 4 parça halinde numara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA