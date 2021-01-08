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İşçi servis kazasında ölenlerin kimlikleri tespit edilirken, yaralı sayısı 23’e çıktı

08.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Samsun’da belediyenin işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 2 kişinin kimlikleri tespit edilirken, kazada yaralı sayısı 23’e çıktı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da belediyenin işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 2 kişinin kimlikleri tespit edilirken, kazada yaralı sayısı 23’e çıktı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çakıp bir apartmanın bahçe demirini çarparak daha sonra aydınlatma direğine çarpıp yeniden yola çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybedenlerin Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34) olduğu tespit edildi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralı sayısının ise 23’e çıktığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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