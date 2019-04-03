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İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 01:24 | Son Güncelleme

BURSA'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı.

İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı. Kazada 14 işçi yaralandı.
Kaza saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Sanayi Caddesi Korupark kavşağında meydana geldi. Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye işçi taşıyan Emrah Şen idaresindeki 16 S 2270 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, karayolu tabela direğine çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada servis aracında bulunan 14 işçi yaralandı. Karayoldaki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada kaza yerine giden Demirören Haber Ajansı muhabirleri çekim yaptığı sırada firma yetkilileri tarafından tepki gösterildi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralıİşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralıİşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralıİşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı

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